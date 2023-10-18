Putin Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Putin forumda yaptığı konuşmada, Çin’in dış politikasının daha adil, çok kutuplu bir dünya oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katıldı. Putin, forumda yaptığı açılış konuşmasında Çin-Rusya ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çin’in dış politikasının daha adil, çok kutuplu bir dünya oluşturmayı hedeflediğini belirten Putin, “Rusya ve Çin, kültürel çeşitliliğe ve haklara saygı göstererek evrensel, sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik ilerleme ve sosyal refahı sağlamak amacıyla eşit, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği arzusunu defalarca dile getirdi. Bu temel ilkeler üzerine inşa edilen ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ girişimi, çeşitli bölgelerde gelişen entegrasyon süreçlerine uyum sağlıyor” dedi. Rusya'nın Avrupa’da uluslararası bir Kuzey-Güney koridoru oluşturduğunu ifade eden Putin, “Baltık ve Kuzey Kutbu’ndaki Rus limanları Basra Körfezi ve Hint Okyanusu boyunca kesintisiz hatlar oluşturacak” şeklinde konuştu.

Rusya’nın oluşturduğu ticaret yollarının geliştirilmesi için Çin’e çağrıda bulunan Putin, “Rusya sadece Kuzey Deniz Yolu’nun kullanılmasını değil aynı zamanda ortaklarını bu ağın geliştirilmesine davet ediyor” diye konuştu.



PUTİN, Xİ JİNPİNG İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping forum kapsamında bir araya geldi. Putin’i “eski dostum” şeklinde nitelendiren Xi görüşmede yaptığı konuşmada, “Siyasi olarak iki ülke arasındaki güven karşılıklı olarak derinleşiyor. Yakın ve etkin stratejik etkileşim sürüyor. İkili ticaret hacmimiz rekor düzeye ulaşarak 200 milyar dolara ulaşıyor” dedi. Putin ise, “Az önce bu yıl ticarette 200 milyar dolara ulaşma hedefimizden bahsettiniz. Yıllık bazda bakarsak, zaten 200 milyar dolarımız var. Ve bu hedef, takvim sonuna gelindiğinde kesinlikle aşılacaktır” diye konuştu.