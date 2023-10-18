Putin Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Putin Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Putin forumda yaptığı konuşmada, Çin’in dış politikasının daha adil, çok kutuplu bir dünya oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katıldı. Putin, forumda yaptığı açılış konuşmasında Çin-Rusya ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çin’in dış politikasının daha adil, çok kutuplu bir dünya oluşturmayı hedeflediğini belirten Putin, “Rusya ve Çin, kültürel çeşitliliğe ve haklara saygı göstererek evrensel, sürdürülebilir, uzun vadeli ekonomik ilerleme ve sosyal refahı sağlamak amacıyla eşit, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği arzusunu defalarca dile getirdi. Bu temel ilkeler üzerine inşa edilen ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ girişimi, çeşitli bölgelerde gelişen entegrasyon süreçlerine uyum sağlıyor” dedi. Rusya'nın Avrupa’da uluslararası bir Kuzey-Güney koridoru oluşturduğunu ifade eden Putin, “Baltık ve Kuzey Kutbu’ndaki Rus limanları Basra Körfezi ve Hint Okyanusu boyunca kesintisiz hatlar oluşturacak” şeklinde konuştu.

Rusya’nın oluşturduğu ticaret yollarının geliştirilmesi için Çin’e çağrıda bulunan Putin, “Rusya sadece Kuzey Deniz Yolu’nun kullanılmasını değil aynı zamanda ortaklarını bu ağın geliştirilmesine davet ediyor” diye konuştu.

PUTİN, Xİ JİNPİNG İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping forum kapsamında bir araya geldi. Putin’i “eski dostum” şeklinde nitelendiren Xi görüşmede yaptığı konuşmada, “Siyasi olarak iki ülke arasındaki güven karşılıklı olarak derinleşiyor. Yakın ve etkin stratejik etkileşim sürüyor. İkili ticaret hacmimiz rekor düzeye ulaşarak 200 milyar dolara ulaşıyor” dedi. Putin ise, “Az önce bu yıl ticarette 200 milyar dolara ulaşma hedefimizden bahsettiniz. Yıllık bazda bakarsak, zaten 200 milyar dolarımız var. Ve bu hedef, takvim sonuna gelindiğinde kesinlikle aşılacaktır” diye konuştu.

aw055526-04.jpg

aw055526-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun Dünya
İran'dan İslam ülkelerine İsrail çağrısı: Derhal kapatın ve kovun
Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi Yaşam
Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi
Yargı’nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı’nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor Şifalı Bitkiler
Köylü dağdan bedava topluyor parayı koyacak yer bulamıyor. Kanserin kökünü kazıyor
Tarkan Gazze'deki hastane saldırısına isyan etti Magazin
Tarkan Gazze'deki hastane saldırısına isyan etti
Emeklilikte tüm dengeler değişiyor: SGK uzmanı Erdursun açıkladı Ekonomi
Emeklilikte tüm dengeler değişiyor: SGK uzmanı Erdursun açıkladı
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar Spor
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar