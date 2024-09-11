'Putin Erdoğan görüşmesi gerçekleşebilir' Kremlin'den BRICS açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim ayında Kazan’da düzenlenecek BRICS Zirvesi marjında Rusya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında bölgesel konulara değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim ayında Kazan’da düzenlenecek BRICS Zirvesi marjında Rusya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, “Kazan’da iki lider arasında bir görüşme olmasını umuyoruz” dedi.

Peskov ayrıca, Putin’in hazırlıklar tamamlandığında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini söyledi.

TÜRKİYE BRICS'E KATILACAK İDDİASI

Bloomberg'e konuşan bir yetkili Türkiye'nin 'BRICS'e katılmak için resmi talepte bulunduğunu' söyledi. Konuya aşina isimler, Türkiye'nin 'küresel nüfuzunu artırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak' istediğini öne sürdü.

Konu hakkında yorum yapma yetkisi olmadığı için kimliğinin paylaşılmaması şartıyla değerlendirmelerde bulunan kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin görüşünün 'jeopolitik ağırlık merkezinin gelişmiş ülkelerden uzaklaştığı' yönünde olduğunu ifade etti.

BRICS NEDİR?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından oluşturulan bu grup, dünya ekonomisinde giderek artan etkileri ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirme çabasıyla ortaya çıktı. Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi. Grubun amacı, ekonomik kalkınma, siyasi işbirliği ve uluslararası arenada ortak çıkarların savunulması olarak belirtiliyor.

Grup, Güney Afrika ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak’ta BRICS’e katıldı.

Türkiye'nin 'BRICS'e katılmak için resmi talepte bulunduğunu' ifade eden Bloomberg'e konuşan, konuya aşina isimler, Türkiye'nin 'küresel nüfuzunu artırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak' istediğini anlattı. Konu hakkında yorum yapma yetkisi olmadığı için kimliğinin paylaşılmaması şartıyla değerlendirmelerde bulunan kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin görüşünün 'jeopolitik ağırlık merkezinin gelişmiş ülkelerden uzaklaştığı' yönünde olduğunu söyledi.