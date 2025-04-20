Putin, Erdoğan’dan intikam aldı

Türkiye “kardeş ülkeler” olarak işbirliği içinde olan ülkelerle, “Türk Devletleri Teşkilatı” kurmuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’yi yönetecek siyasilere şu talimatı vermişti:

“Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur; komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bu günden kestiremez.

Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalabilir.

İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir…

Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.

Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir.

Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır. Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür…

Önce bir anımsatma yapayım.

Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim ile Moskova’da bir araya geldi.

Şeyh Temim dedi ki;

“Suriye’nin yeni lideri (El Şara- OU) Moskova ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurmaya istekli.)

Putin dedi ki;

“Orada siyasi, güvenlik ve tamamen ekonomik olmak üzere pek çok sorun var,”

Soru şu;

Düne kadar neredeyse her ay Erdoğan ile konuşan Putin, Suriye konusunu neden Katar Emiri ile konuştu?

Türkiye’yi ve Erdoğan’ı neden dışladı?

İşte şimdi 5 Türki Cumhuriyetinin Kıbrıs Rum kesimini resmen tanıyarak büyükelçilik açma kararlarını irdeleyelim.

Birincisi;

Amerika destekli İsrail’in Suriye Devlet Başkanı Esad’ı devirmek için göreve destek verdiği HTŞ lideri terörist başı El Şara’nın Erdoğan tarafından da desteklenmesidir.

İkincisi;

Türkiye’nin El Şara’nın devlet başkanlığını Amerika ve İsrail’den sonra kabul eden ilk ülke olmasıdır.

Üçüncüsü;

Erdoğan’ın bu projeyi üstlenerek Esad’ı devirmenin siyasi zaferini üstlenmesidir.

Bu noktada şunları da anımsatayım;

Erdoğan, Putin ile 24 Kasım 2024’te telefonla görüştü.

27 Kasım 2024'te Ahmet el Şara önderliğinde HTŞ ve muhalif güçler Şam’a saldırıya geçti.

El Şara 8 Aralık'ta Şam'a girdi, Esad, Moskova'ya kaçtı.

Erdoğan, Putin ile en son 3 Aralık 2024’te telefonda görüştü.

O gün bugün görüşmediler.

El Şara’nın Esad’ı devirmesi zaferini Erdoğan üstlendi.

Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bugüne kadar tanımadılar.

Büyükelçiliklerini açarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tek meşru devlet olarak kabul ettiler.

Daha net tavır koyarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayacaklarını ilan ettiler.

Erdoğan, ne yapacağını bilmiyor, susup bekliyor,

Türkiye’nin dış politika açısından resmen çok büyük bir skandal.

Peki, Türk Cumhuriyetleri Putin’den habersiz hatta onaysız böyle bir karar alabilirler miydi?

Elbette alamazlardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’den tek bir kelime tepki yok.

Bu gelişmelerden sonra 5 Türki devletin Kıbrıs politikasının arkasında Putin olduğunu vurgulayarak diyorum ki;

Putin, Erdoğan’dan intikam aldı

Avrupa Birliğinden para almışlar, falan filan geçin bunları gerçeği görün.

Merhum 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü der ki;

“Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer. Uyurken bile gözün açık olacak…”

Uyan Erdoğan uyan…

Uyan muhalefet uyan…