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Putin, eski mahkumların cepheye gönderilmesine yönelik kararname imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kanununun kapsamını genişletmeye yönelik imzaladığı kararnameyle eski mahkumların Ukrayna'da savaşmaya gönderilmesine karar verdi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 16:46
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Putin, eski mahkumların cepheye gönderilmesine yönelik kararname imzaladı. tecavüzcular ve tacizciler cepheye gönderilmeyecek

Putin, eski mahkumların cepheye gönderilmesine yönelik kararname imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta Kiev ordusunun taarruzlarına devam ederek kaybettiği toprakları geri almaya başlamasından sonra, 300 bin yedek askerin orduya alınması yönünde kararname imzalamış; Rusya Savunma Bakanlığı ise yeterli asker sayısına ulaşılmasının ardından yedek asker alımlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu duyuruya rağmen gönüllü askerlik başvuruları devam ederken, Putin'den kısmi seferberlik kararına dair yeni bir adım geldi. Seferberlik Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasında değişikliğe giden bir kararname imzalayan Putin, eski mahkumların orduya katılımının önünü açtı.



BAZI SUÇLAR DAHİL EDİLMEDİ
Yayınlanan kararnamede cinsel saldırı, tecavüz, vatan hainliği, casusluk, terör örgütlerine üye olma, terör saldırıları, uçak kaçırma ve nükleer maddeleri yasa dışı kullanma gibi suçlardan hüküm giyen mahkumlar bu karardan muaf tutuldu. Ayrıca seferberlik sırasında ağır suçlardan hüküm giyenlerin ve askerden kaçanların cezasını tamamlaması sonrasında da tekrar askere çağırılmasına karar verildi.
Yayınlanan kararnamede, sözleşmeli askerlik statüsüne gönüllü askerliğin de dahil edileceği, cephedeki gönüllü askerlerin ailelerine de 3 milyon ruble (911 bin TL) ödeme yapılmasına karar verildi.

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Doğrucu
7.11.2022 16:54
kızılcık ordusunda işler iyi gitmiyor anlaşılan, mahkumlara kadar düştüler.  
 
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