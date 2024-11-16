Putin, Gulag Tarih Müzesi’ni kapattı

Moskova'daki Gulag Tarihi Müzesi, Sovyetler Birliği dönemindeki siyasi baskıların kurbanlarını anmak amacıyla 2001 yılında kurulmuştu. Ancak Rusya'nın resmi makamları, perşembe günü yapılan açıklamada, müzenin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını belirtti. Bu durum, Kremlin’in bağımsız sivil toplum ve tarihe dair devletin resmi bakış açısını sorgulayanlara karşı başlattığı yoğun kampanyanın bir parçası olarak görülüyor.

Moskova Şehir Kültür Dairesi, yaptığı açıklamada, Gulag Müzesi’nin faaliyetlerini güvenlik sebepleri nedeniyle geçici olarak durdurma kararının alındığını söyledi. Müzeyi arayan AFP’ye, yetkililer başka bir yorumda bulunmadı. Müzede, web sitesindeki içerikler kaldırılarak “geçici” kapanışa dair bir duyuru yapıldı.

Gulag, Sovyetler Birliği’nde kurulan devasa bir cezaevi işçi kampı ağıydı. Bu kamp sistemi, devlete karşı suç işlediği düşünülen milyonlarca kişiyi, çoğunu ölümle cezalandırarak topladı. Tarihçiler, bu dönemi, büyük bir politik baskının olduğu bir dönem olarak tanımlıyor.

2021 yılında, Gulag Tarihi Müzesi, Avrupa Konseyi tarafından “Müzeler Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, müzenin “tarihi açığa çıkarma ve hafızayı canlandırma” çabalarını takdir etmek için verildi.

Müze önünde, adını vermek istemeyen bir işçi, kapanışı üzüntüyle karşıladığını belirterek, “Bu müze çok güçlü ve etkileyiciydi. Eğer kalıcı olursa, büyük bir kayıp olur” dedi. Ancak, bir başka Moskova sakini olan Yulia, kapanışı desteklediğini belirterek, “Böyle yerleri sevmiyorum, üzülmüyorum” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıllık iktidarında, Sovyet dönemi ve özellikle Stalin’in rolünü yeniden şekillendirmeye çalıştı. Putinin politikası, 1930'larda Stalin rejimi altındaki büyük baskıları zaman zaman kınasa da, onu çoğunlukla büyük bir savaş lideri olarak övüyor.