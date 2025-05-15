Putin ile Malezya Başbakanı'nın basın toplantısı herkesi kahkahaya boğdu

Kaynak: Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in basın toplantısında kahkahalar havada uçuştu. Putin’in sözleri sonrası Malezya Başbakanı İbrahim adeta gülme krizine girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Kremlin’de ağırladı. İki liderin basın toplantısında alışılmışın dışında anlar yaşandı.

Toplantı için Kremlin’in tarihi Andreyev Salonu’na geçen Putin, Malezya Başbakanı'na, yan yana duran üçlü tahtı göstererek, 'Burada üç taht var; biri Çar için, ikincisi karısı için. Peki üçüncü taht sizce kimin için?' diye sordu.

Gazeteciler meraklı gözlerle ikiliyi izlerlen Putin, Malezya Başbakanı İbrahim'in verdiği cevap ile kahkahasını durduramadı.

MALEZYA BAŞBAKANI KAHKAHAYA BOĞULDU

Toplantının yapılacağı salona geçen Putin, kendisini meraklı gözlerle izleyen kalabalığa şöyle konuştu:

"Malezya Başbakanı'na, 'Burada üç taht var; biri Çar için, ikincisi karısı için. Peki üçüncü taht sizce kimin için?' diye sordum. İkinci eş için dedi."

Putin'in aralarındaki diyaloğu basına aktarmasının ardından Enver İbrahim de gülmesini durduramadı.

Salonda gülüşme sesleri yükselirken Putin, "İşte bu, gerçek bir Müslüman'ın cevabı." dedi. Putin daha sonra tahtın, Çar'ın annesine ait olduğunu açıkladı.

Son Haberler
Sakarya’da nefes kesen kovalamaca: Jandarma tıraşı yarım bıraktı
Sakarya’da nefes kesen kovalamaca: Jandarma tıraşı yarım bıraktı
"Kutsal", 3 oyunla İstanbul’da seyirci karşısında
"Kutsal", 3 oyunla İstanbul’da seyirci karşısında
Borsa günün ilk yarısında geriledi: Powell’ın Sözleri Borsayı Sarsacak mı? (15 Mayıs 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi
2. Ahmet Minguzzi vakası! Gaziantep'te bıçaklı terör
2. Ahmet Minguzzi vakası! Gaziantep'te bıçaklı terör
Zonguldak'ta gencin feci ölümü!
Zonguldak'ta gencin feci ölümü!