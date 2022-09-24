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Putin imzaladı. Seferberlikten kaçmanın cezası arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 21:53
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Putin imzaladı. Seferberlikten kaçmanın cezası arttı

Putin imzaladı. Seferberlikten kaçmanın cezası arttı
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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'daki askeri ceza kanununda bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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