Putin imzaladı! Uluslararası kararları destekleyenlere 'orduyu itibarsızlaştırma' cezası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu itibarsızlaştıranlara ağır cezalar öngören yeni bir yasayı imzaladı. Rusya Resmi Belge Sisteminde yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre, Rus ordusuna yönelik eleştiriler artık 7 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilecek.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

Yasa, yalnızca orduyu hedef alan söylemleri değil, aynı zamanda Rusya'nın tarafı olmadığı uluslararası örgütlerin kararlarını destekleyen kişileri de kapsıyor. Kararların uygulanmasını destekleyenlere 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bununla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama veya yaptırımları uzatma çağrısında bulunanlar, 5 yıla kadar hapis ve 500 bin rubleye (yaklaşık 6 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

MAL VARLIKLARINA EL KONULABİLECEK

Söz konusu cezaları alanların mal varlıklarına el konulabilecek.

Ayrıca, Putin'in imzaladığı yasaya göre, uluslararası örgüt ve yabancı ülke kurumlarının Rusya'ya karşı eylemlerini destekleyenler, ülkedeki "yabancı ajan" listesine dahil edilecek.

Yabancı ajan ilan edilenler ise eğitim faaliyetlerinde bulunamayacak, devlet şirketlerinin yönetim kademelerinde yer alamayacak.