Putin, Katar Emiri ile görüşecek

Kaynak: DHA
Putin, Katar Emiri ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek. Moskova’da gerçekleşecek görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki olası barış anlaşması ele alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin, Ukrayna- Rusya savaşında olası bir barış anlaşmasını ele alacakları bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin Moskova'da gerçekleştireceği görüşmede ticaretin yanı sıra Ukrayna krizi ve bölgesel meseleler üzerinde durulacağını açıkladı.

"Ukrayna meseleleri konusunda Putin ve Katar Emiri arasında kesinlikle bir görüş alışverişi olacak" diyen Peskov, Katar'ın bölgesel krizlerin çözümünde oynadığı önemli role dikkat çekerek, "Bölge çatışma potansiyeliyle dolu. Katar da birçok durumu çözme girişimlerinde çok büyük ve önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Putin ile El Sani, Temmuz ayında Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

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