21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin: Küresel gıda piyasasındaki dengesizliklerden Batılı ülkeler suçlu

Putin: Küresel gıda piyasasındaki dengesizliklerden Batılı ülkeler suçlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda sorunu yaşayan ülkelere yardım etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Bazı batılı ülkelerin maceracı, profesyonellikten uzak politikalarının yol açtığı dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 22:31
Takip Et

Putin: Küresel gıda piyasasındaki dengesizliklerden Batılı ülkeler suçlu

Putin: Küresel gıda piyasasındaki dengesizliklerden Batılı ülkeler suçlu
+
Aa
-

Putin, Rus tarım sektörüyle ilgili yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Rusya'nın gıda güvenliğinde önemli yer tutan ürünleri tedarik edebildiğini anlatan Putin, "Tahıl, şeker, bitki yağı, balık ürünleri ve diğer çok sayıda ürünü sağlayabiliyoruz. Et ve et ürünlerinde de iç piyasanın yanı sıra 110 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Küresel piyasada yaşanan gıda kriziyle ilgili Batılı ülkeleri suçlayan Putin, "Bazı batılı ülkelerin maceracı, profesyonellikten uzak politikalarının yol açtığı dengesizlikler nedeniyle gıda kıtlığı yaşayan ülkelere yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Putin, yaptırım baskısı ve küresel gıda sorunu nedeniyle Rusya'nın gıda üretiminin daha da önemli hale geldiğine işaret ederek, "Yaptırımlardan önce de bazı devletler ve küresel şirketlerin, piyasadaki tekel pozisyonlarını kullanarak, pazarları agresif bir şekilde fethetmek ve rakiplerini sınırlamaya çalıştıklarını biliyoruz" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
1
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
4
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
5
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
6
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
﻿Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
7
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
﻿İslam Memiş gram altında neler olacağını tek tek anlattı
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi gönderecek
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kabil'de patlama: 2 ölü
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü   
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
﻿Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.