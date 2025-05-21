Putin Kursk’ta: Nükleer santralden mesaj!

Kremlin’in açıklamasına göre, Putin dün Kursk bölgesine gitti. Bölgede gönüllü kuruluşların temsilcileriyle buluşan Putin, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ile görüşme yaptı.

Kurçatov şehrinde, Kursk bölgesindeki şehirlerin belediye başkanlarıyla toplantı düzenleyen Putin, yapımı devam eden Kursk Nükleer Güç Santrali-2’yi de ziyaret etti.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024’te Rusya’nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Ukrayna ordusu, Rus ordusuyla yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede ele geçirmişti.

Putin'den Eurovision'a misilleme: Intervision dönüyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen geri alındığını ve Ukrayna ordusunun bölgede yenildiğini rapor etmişti.

Trump ile Putin arasında kritik temas!