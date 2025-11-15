ABD’nin Rusya’ya yaptırımları Trump yönetimi ile birlikte özellikle enerji alanında yoğunlaştı. Trump, Rusya’nın en büyük gelir kaynağı olan petrol ve doğalgaz satışlarının önüne geçmek için aldığı yaptırım kararlarına son olarak ülkenin en büyük ikinci petrol şirketi Lokoil’i de ekledi.

İştirakleri ile birlikte yaptırım listesine eklenen Lukoil, 27 Ekim’de uluslararası varlıklarını satacağını açıkladı. Hatta söz konusu açıklamadan 3 gün sonra satış konusunda Gunvar ile anlaştığını duyursa da ABD Hazine Bakanlığı satışa lisans vermeyeceğini bildirdi. Bu gelişme sonrası Gunvar satıştan vazgeçti.

Rusya’nın en büyük ikinci büyük petrol üreticisi Loukoil yaptığı son açıklamada uluslararası varlıkların satışı için potansiyel alıcılar ile görüştüğünü açıkladı.

Uluslararası varlıklarının satışı sürecinde şirkete ait tesislerin kesintisiz çalışmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu, yürütülen işlerin aksamasına yönelik risklerden kaçınmaya, ülkelere enerji kaynakları tedarik etmeye ve işlerden tasarruf etmeye olanak sağlayacaktır." denildi.

Şirkete ait uluslararası varlıkların satışı için çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Lukoil, uluslararası varlıklarının satışıyla ilgili birkaç potansiyel alıcıyla müzakere yürütüyor. Söz konusu anlaşma, nihai uzlaşmalara varıldıktan ve gerekli yasal onaylar alındıktan sonra ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Rus şirket Lukoil küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini tek başına gerçekleştiriyor.