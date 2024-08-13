Putin Mahmut Abbas'la görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Putin Mahmut Abbas'la görüştü

Putin bugün başkent Moskova'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Moskova'da kritik zirve

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ortadoğu'daki durumu görüştü.

Kremlin'in dün geç saatlerde mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin-İsrail çatışmasının mevcut durumu ve Gazze Şeridi'ndeki benzeri görülmemiş insani felaket ışığında Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor" denildi.

Abbas, uzun zamandır beklenen ziyareti için yarına kadar Moskova'da kalacak ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.

Abbas ayrıca TBMM'de bir konuşma yapacak.

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