Putin, Netanyahu’yla görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Gazze planı hakkında görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Orta Doğu'daki güncel gelişmelerle, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planının ele alındığı görüşmede, Putin’in, Rusya'nın Filistin sorununun iyi bilinen uluslararası hukuk çerçevesine dayalı kapsamlı çözümü konusundaki kararlı tutumunu yinelediği kaydedildi.

Görüşmede, diğer bölgesel konularda da görüş alışverişi yapıldığı, özellikle İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakereye dayalı çözüm bulunması ve Suriye'de daha fazla istikrar konularının değerlendirildiği belirtildi.

