Putin ‘nükleer kullanırız’ diyerek yeni hedefini açıkladı: O ülkenin sınırına asker yığacağız

Putin ayrıca, Rusya’nın teknik olarak nükleer savaşa hazır olmasına rağmen, Ukrayna’da nükleer silah kullanma ihtiyacı duymadıklarını ve ABD’nin askerlerini Rusya veya Ukrayna’ya yerleştirmesi durumunda bunu bir müdahale olarak göreceklerini söyledi.

"UKRAYNA İLE MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Rus lider, Ukrayna ile ilgili ciddi müzakerelere hazır olduklarını, ancak bu müzakerelerin gerçekçi temellere dayanması gerektiğini vurguladı.

"ABD'DE KİM SEÇİLİRSE ÇALIŞIRIZ"

Son olarak, Amerikan seçimlerine müdahale ettikleri yönündeki iddiaları reddeden Putin, hangi Amerikan lideri seçilirse seçilsin onunla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.