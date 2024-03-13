Putin ‘nükleer kullanırız’ diyerek yeni hedefini açıkladı: O ülkenin sınırına asker yığacağız

Kaynak: Haber Merkezi
Putin ‘nükleer kullanırız’ diyerek yeni hedefini açıkladı: O ülkenin sınırına asker yığacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Rus devlet haber ajansı RIA ile bir röportaj yaptı. Putin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımlarını eleştirerek, bu adımın anlamsız olduğunu ifade etti. Finlandiya sınırında Rus askeri bulunmadığını, ancak bundan sonra askeri varlık göstereceklerini belirtti.

Putin ayrıca, Rusya’nın teknik olarak nükleer savaşa hazır olmasına rağmen, Ukrayna’da nükleer silah kullanma ihtiyacı duymadıklarını ve ABD’nin askerlerini Rusya veya Ukrayna’ya yerleştirmesi durumunda bunu bir müdahale olarak göreceklerini söyledi.

"UKRAYNA İLE MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Rus lider, Ukrayna ile ilgili ciddi müzakerelere hazır olduklarını, ancak bu müzakerelerin gerçekçi temellere dayanması gerektiğini vurguladı.

"ABD'DE KİM SEÇİLİRSE ÇALIŞIRIZ"

Son olarak, Amerikan seçimlerine müdahale ettikleri yönündeki iddiaları reddeden Putin, hangi Amerikan lideri seçilirse seçilsin onunla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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