Putin, Pezeşkiyan ve Netanyahu ile telefonda görüştü

Kaynak: DHA
Putin, Pezeşkiyan ve Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada Putin’in, İsrail saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı dilediği kaydedildi. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerini kınadığı vurgulanan açıklamada, Moskova’nın, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl yollarla çözme çabalarını her yönüyle desteklediği aktarıldı. Açıklamada Rusya’nın, İran ve İsrail arasındaki ihtilafın çözümüne katkı sağlamaya devam edeceği de bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Netanyahu ile yaptığı görüşmede ise müzakere sürecine geri dönülmesinin ve İran'ın nükleer programı ile ilgili tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin öneminin altını çizdiği belirtildi. Açıklamada, Moskova’nın gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunun iletildiği ve Rusya’nın hem İran hem de İsrail liderleriyle temaslarının süreceği kaydedildi.

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