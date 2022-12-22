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Putin Rus iş insanını vatandaşlıktan çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermeni asıllı iş insanı Vardanyan’ın Rus vatandaşlığından çıkma istediğini onayladı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:29
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Putin Rus iş insanı Vardanyan’ı vatandaşlıktan çıkardı

Putin Rus iş insanını vatandaşlıktan çıkardı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, Rus kontrolündeki Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaşamaya başlayan Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan'ın, Rus vatandaşlığından çıkmasına onay verdi.

Kara para aklama, yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu ticaretine katıldığı belirtilen Vardanyan, geçen günlerde Rus vatandaşlığından çıktığını, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgeye yerleştiğini açıklamıştı.

Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Facebook hesabından, Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıktığı için eleştirmiş ve onun, bu adımı Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için attığını yazmıştı.

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