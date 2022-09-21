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Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı

Buğday, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seferberlik ilan etti. Ukrayna topraklarını ilhak etme sözü ise gerilim arttırdı. Buğday fiyatları Mart ayından bu yana en büyük yükselişini yaşadı

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:31
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Putin Rusya'da seferberlik ilan etti. Dünya piyasaları hareketlendi. Buğday fiyatları artışa geçti

Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “kısmi seferberlik” ilan edildiğini ve işgal altındaki topraklarda yapılan oylamalarda ilhak yönünde çıkan kararları destekleyeceğini söyledi. Kısmi seferberlik yedeklerin derhal askerlik hizmeti için silah altına alınması anlamına geliyor.

Putin'in yaptığı konuşmanın ardından tahıl piyasası zaten hareketliydi ve bu haraket arttı. Bu durumun Ukrayna tahılının taşındığı ve çalışmaya devam etmek için Rusya’nın onayının gerekli olduğu Karadeniz ihracat koridorunun geleceği hakkında daha fazla şüphe uyandırmasından endişe ediyor.

Chicago’da vadeli buğday işlemleri önceki günkü yüzde 7,6’lık artışını sürdürerek yüzde 1,6 yükselişle 9,08 doları gördü.Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesi, Karadeniz’den buğday, mısır ve ayçiçek yağı tedarikini kısıtlamıştı.

Bu hareket, buğday vadeli işlemlerini rekor seviyeye çıkarmış, diğer tarım ürünlerinin fiyatlarını da yükselterek küresel gıda maliyetlerini Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Mahsul fiyatları o zamandan beri bir miktar düşerek yaklaşık olarak işgal sırasındaki seviyelerine geriledi.

 

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