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Putin bir kararı daha imzaladı. Tartışmalı bölge Rus mülkiyetine geçirildi

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve imzaladığı ilhak kararları ile büyük tepki çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin benzer bir hamlede daha bulundu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 18:36
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Putin tartışmalı bir bölgeyi daha Rus mülkiyetine geçirmek adına imza attı

Putin bir kararı daha imzaladı. Tartışmalı bölge Rus mülkiyetine geçirildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Aktarılan bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

PUTIN'DEN SÖZDE VALİ ATAMALARI

Ayrıca Putin, imzaladığı kararnamelerle, bölgelere geçici başkan ve vali atadı. Buna göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, Herson bölgesinin geçici valisi Vladimir Saldo ve Zaporijya bölgesinin geçici valisi Evgeniy Balitskiy oldu.

İLHAK KARARLARI İMZALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, 4 bölgenin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları 3 Ekim'de kabul etmişti. Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi de söz konusu yasaları dün onaylamıştı.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ HAKKINDA

Güneydoğu Ukrayna'da yer alan Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri. Sovyetler Birliği tarafından Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka Baraj Gölü'nın güney kıyısında, Enerhodar şehri yakınlarında inşa edildi. Ukrayna'nın diğer üç nükleer santralini de işleten Energoatom tarafından işletilmekte...

 

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