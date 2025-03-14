Putin-Trump görüşmesi gündemde! Kremlin açıkladı! Dikkat çeken Ukrayna detayı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Witkoff'un gece saatlerinde Putin ile bir araya geldiği ve ABD'nin Ukrayna konusundaki görüşlerini ilettiği belirtildi.

Peskov, Putin'in Witkoff aracılığıyla Trump'a bilgi ve ek sinyaller ilettiğini ifade etti.

Putin'in Trump'ın yaklaşımını desteklediğini ancak bazı sorulara cevap bulunması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle yapılacak çok şey var ancak yine de Putin, Trump’ın pozisyonuna katılıyor. Elbette ihtiyatlı iyimserlik için sebepler var" dedi.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

Putin ve Trump arasında doğrudan bir görüşme yapılması ihtimali de gündeme geldi.

Peskov, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin zamanının henüz kararlaştırılmadığını, Witkoff'un Moskova'da aldığı bilgileri Trump’a ilettikten sonra görüşme zamanının belirleneceğini kaydetti.

Peskov, her iki tarafın da telefon görüşmesine ihtiyaç duyulduğu anlayışına sahip olduğunu belirtti.

UKRAYNA'DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE İHA SALDIRISI

Barış görüşmeleri süreci devam ederken, Ukrayna ordusu Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

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Moskova ve çevresindeki bölgelerde gerçekleşen saldırılarda en az bir kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin başkente doğru uçan dört İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.

TEMKİNLİ İYİMSERLİK VE DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER

Putin ve Witkoff arasındaki görüşme, Ukrayna'daki çözüm sürecine yönelik temkinli bir iyimserlik oluştururken, Putin-Trump görüşmesinin gerekliliği vurgulandı.

Barış görüşmeleri devam ederken, Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği İHA saldırıları, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.

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Gelecek günlerde Putin ve Trump arasında yapılacak olası bir görüşme, Ukrayna'daki çözüm sürecine önemli katkılar sağlayabilir.