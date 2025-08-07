Putin-Trump zirvesi borsayı uçurdu! (7 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Putin-Trump zirvesi borsayı uçurdu! (7 Ağustos 2025)

Moskova Borsası (MOEX), Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki olası görüşme beklentisiyle yüzde 4,5 yükseldi.

MOEX, Kremlin’den gelen “Putin ile Trump görüşmesi konusunda anlaşma sağlandı” açıklamasının ardından yüzde 4,5 değer kazanarak, 2.888 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 4,5 artışla 1.134 puan oldu.

moskova-borsasi-yenicag2.jpg

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,79 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 79,45 seviyesine indi.

moskova-borsasi-yenicag34.jpg

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, bugün yaptığı açıklamada, ABD tarafı ile gelecek günlerde Putin ile Trump arasında bir zirvenin gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi.

