Putin Türkiye'ye gelecek mi? Kremlin'den kritik açıklama...

Ukrayna ve Rusya’nın yarın İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelerde bir araya gelmesi beklenirken, Kremlin’den ve ABD Başkanı Donald Trump'tan zirveye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarınki zirveye bizzat katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken Kremlin'den yapılan açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da yapılacak Ukrayna barış görüşmelerine katılacak Rus heyetinin üyelerinin, Putin emir verdiğinde açıklanacağı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus heyetinin yarın İstanbul’da olacağını ve Ukrayna heyetini bekleyeceğini belirtti.

Peskov, Putin’in İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmelere dair teklifinin halen geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

TRUMP: PUTİN KATILACAK MI BİLMİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump da Putin'in İstanbul'daki zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, kendisinin orada olmaması halinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in zirveye katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi. Trump, Rusya'ya yönelik ikincil yaptırımları her zaman değerlendirdiklerini belirtti.

Trump, Air Force One'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "Putin İstanbul'da olmamı ister ve bu mümkün; orada olmazsam görüşmelere gider mi bilmiyorum. Hep beraber öğreneceğiz" diye konuştu.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İstanbul'da olacağını bildirmişti.

UKRAYNA: PUTİN KONUSU NETLİK KAZANDIKTAN SONRA KARAR VERİLECEK

Öte yandan, Ukraynalı bir kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in katılımı konusunda netlik sağlandıktan sonra Türkiye'deki görüşmelere ilişkin sonraki adımlara karar verileceğini söyledi.