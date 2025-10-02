Putin, Türkiye’ye kredi anlaşmasını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye’ye ihracat kredisi sağlanmasına yönelik anlaşmanın protokollerini onaylayan yasayı imzaladığı aktarıldı.

Medya Günlüğü'nden Fuad Safarov'un Kremlin’in internet sitesine dayandırdığı habere göre, Rusya'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Devlet Başkanı, 29 Aralık 2017 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Devlet İhracat Kredisi Sağlanmasına İlişkin Anlaşmaya Yönelik 3 Numaralı Protokol’ün ve 4 Kasım 2021 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Devlet İhracat Kredisi Sağlanmasına İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol’ün Onaylanmasına İlişkin Federal Yasayı imzaladı.”

Kremlin yasanın, 23 Eylül 2025’te parlamento (Duma) tarafından kabul edildiğini ve 24 Eylül 2025’te de Senato (Federasyon Konseyi) tarafından onaylandığını hatırlattı.

Ria Novosti Ajansı, protokollerin, Türkiye’nin Rusya’ya olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında dolar ödemelerinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmeyi amaçladığını yazdı.

Mayıs ayında Putin, Türkiye’nin Batı yaptırımları nedeniyle ödemesi geciken kredi borcuna faiz uygulanmamasını öngören protokolün onaylanmasına dair yasayı imzalamıştı.

Putin’in imzaladığı belgeye göre, Rusya’dan 2017 yılında 726 milyon dolar ihracat kredisi alan, ancak 111 milyon dolarlık kısmını yaptırımlardan dolayı ödeyemeyen Türkiye kalan borcu için cezadan muaf tutulacak.

Rusya Federasyonu Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Sazonov, Türkiye’nin yükümlülüklerini 2022’ye kadar eksiksiz olarak yerine getirdiğini ancak Batı’nın yaptırımları sonrası Ankara’nın kendi kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı 2022 ve 2023’te 111 milyon dolarlık ödemeyi yapamadığını açıklamıştı.

Ağustos 2023’te iki ülke kredi anlaşmasının 2 no’lu protokolü imzalayarak Ankara’nın kalan borcunu yürürlük tarihinden itibaren 60 gün içinde ödemesini kararlaştırmıştı.

Eylül 2023’te Türkiye, borcun tamamını ödemiş olmasına rağmen anlaşma gereği Rusya’nın 17 milyon dolarlık ceza talep etme hakkı bulunuyordu.

Ancak Moskova, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde Türkiye’ye jest yaparak 17 milyon dolarlık borcun silinmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.