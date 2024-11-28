Putin, yeni füzesi ile gözdağı verdi: Nükleer saldırıya eşit

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle ilgili yine çok önemli açıklamalar yaptı.

Rus lider, "Eğer böyle bir bombardımanda bu tür sistemlerden birkaç tane, iki, üç veya dört tane birden kullanırsanız, bombardımanın gücü bakımından bu, nükleer saldırıyla kıyaslanabilir düzeyde olacak. Ancak bu bir nükleer saldırı olmayacak. Zira birincisi bu yüksek hassasiyetli, ikincisi de nükleer patlayıcıyla donatılmadı ve çevreye zarar vermiyor. Ancak güç bakımından kıyaslanabilir olacak" dedi.

Oreşnik'in vurduğu hedefte oluşan hasara ilişkin konuşan Putin, "Hasar çok ciddi oluyor. Ortadaki her şey küle dönüyor. 3-4 hatta daha fazla kat derinlikte bulunan nesneler etkileniyor. Üstelik bunlar sıradan katlar değil, güçlendirilmiş yapılardır. Etkinin gücü muazzam. Daha da ekleme yapılabilir ve daha da güçlü hale gelir" ifadelerini kullandı.