Putin’den ABD’ye füze tehdidi

Putin, Donanma Günü dolayısıyla St. Petersburg’da Neva Nehri üzerinde gerçekleştirilen askeri deniz geçit törenine katıldı.

Bu yılki törene, Rus Donanması'na ait gemiler ve mürettebatın yanı sıra, Çin, Cezayir ve Hindistan deniz kuvvetlerine ait gemiler de iştirak etti. Geçit töreninde toplamda 20 gemi, bir denizaltı, 4 yelkenli gemi ve 2,500'ün üzerinde asker yer aldı.

Törende konuşan Putin, Rus Donanması'nın ve silahlarının sürekli olarak yenilendiğini belirterek, gemileri yüksek teknolojiye sahip yeni nesil ekipmanlarla ve hipersonik füze sistemleriyle donatma ve geliştirme hedeflerini vurguladı.

Putin, ABD yönetimi ve Alman hükümetinin Amerikan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füze sistemlerini 2026'dan itibaren Almanya topraklarında konuşlandırma planlarına değinerek, bu füzelerin Rusya'nın önemli devlet ve askeri tesisleri, idari ve sanayi merkezleri ile savunma altyapısını menzil içine alacağını belirtti. "Bu tür füzelerin gelecekte nükleer savaş başlıkları ile donatılabileceğini ve bölgemizdeki hedeflere yaklaşık 10 dakikada ulaşabileceğini" ifade etti.

Putin, ABD'nin daha önce Danimarka ve Filipinler'e yerleştirdiği Typhon füze sistemlerini hatırlatarak, Amerikan Pershing orta menzilli füzelerinin Avrupa'ya konuşlandırılmasının Soğuk Savaş dönemini anımsattığını söyledi. ABD'nin bu tür planları uygulamaya koyması durumunda, Rusya'nın kıyı kuvvetlerinin yeteneklerini artıracağını ve orta ile kısa menzilli saldırı silahlarının konuşlandırılması konusunda daha önce kabul edilen tek taraflı moratoryumu kaldıracağını açıkladı. "Bu tür sistemlerimizin bir kısmı şu anda geliştirilme aşamasındadır ve ABD ile müttefiklerinin eylemleri doğrultusunda benzer önlemleri alacağız" dedi.

Ayrıca, Rus stratejik uçaklarının ABD uçaklarının faaliyetlerine karşı devriye uçuşları gerçekleştirdiğini belirten Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rus stratejik füze uçaklarının sınırların dışında hava devriyeleri yapmadığını hatırlattı. "O dönemde bu tür uçuşların gerekli olmadığı düşünülüyordu. Ancak ABD'nin bu tek taraflı duruşuna karşılık olarak 2007 yılından itibaren devriye uçuşlarına yeniden başladık. Bu önlem, ABD'nin stratejik ve keşif uçaklarının Rusya'nın hassas bölgelerinde artan faaliyetlerine bir yanıt olarak alınmıştır ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenliği sağlamak amacıyla da yöneliktir" şeklinde konuştu.