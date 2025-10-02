Putin'den ABD'ye şaşırtan destek! Filistin sorununun çözümünü açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına ilişkin "Gazze'deki durum korkunç, eğer iki devletçi çözüme hizmet edecekse Trump'ın Gazze Planını destekliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'nin yönetiminin Filistin Ulusal Yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barışı sağlama konusundaki adımlarından da bahseden Putin, tünelin sonunda ışığın görünebileceğinin altını çizdi.

Gazze'deki durumu korkunç olarak değerlendiren Putin, Rusya'nın Donald Trump'ın girişimine destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Donald Trump'ın planına dâhil olması beklenen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın tecrübeli bir politikacı olduğunu belirten Putin, Filistin Ulusal Yönetimi'nin Gazze'nin yönetimini üstlenmesinin daha iyi olacağını dile getirdi.

"NATO, RUSYA SINIRLARINA YAKLAŞMAMIŞ OLSAYDI UKRAYNA’DAKİ ÇATIŞMA ÖNLENEBİLİRDİ"

Avrupa ile ilgili değerlendirme yapan Putin, "Batılı ülkeler mutlak hegemonyalarını dayatmaya çalışıyorlar ancak bu artık mümkün değil. Dünyada başkalarının çıkarlarını görmezden gelen tek taraflı bir karar alınamaz. Batı, Ukrayna halkı için üzülmüyor. Onları feda edilebilir görüyor. Avrupa, Ukrayna’daki çatışmayı sürekli tırmandırıyor. Başka hiçbir amaçları yok. Eğer NATO, Rusya sınırlarına yaklaşmamış olsaydı Ukrayna’daki çatışma önlenebilirdi. Her gücün bir sınırı vardır. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için zaman zaman çatışmaya girebilir" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda artan yaptırımlara değinen Putin, "Rakiplerimiz yaptırımlar yoluyla bizi boyunduruk altına almak için ellerinden geleni yaptı. Ancak eşi benzeri görülmemiş zorluklarla mücadelede ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin de açıklamada bulundu. Gazze'de durumun felaket olduğunu belirten Putin, “Trump'ın planı iki devletli çözüme katkı sunacaksa destekleyebiliriz" diye konuştu.