Putin'den Avrupa'ya doğal gaz resti. 'İstemiyorsanız Türkiye'ye satarız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu’nda Avrupa Birliği (AB) ile olan enerji ilişkileri ve Türkiye'ye yönelik gaz ihracatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

RUSYA'NIN AB'YE GAZ TRANSİTİ VE TÜRKİYE'YE GAZ İHRACATI

Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne gaz transitini sürdürmeyi amaçladığını ifade etti. Fakat Ukrayna ile mevcut transit anlaşmasının 31 Aralık tarihinden sonra uzatılmasının Rusya'nın elinde olmadığına dikkat çekti.

Ukrayna'yı bu anlaşmayı uzatmaya zorlayamayacaklarını belirten Putin, AB'nin Rus gazına yönelik talebinde düşüş gözlemlediklerini ifade etti. Bu durumda Rusya'nın gaz ihracatını diğer bölgelere ve Ukrayna ile ilgili olmayan yeni rotalara kaydırabileceğini belirtti.

“TÜRKİYE’YE GAZ İHRACATINI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ”

Rusya’nın Türkiye'ye yönelik gaz ihracatını artırmayı planladığını duyuran Putin, AB'nin Rus gazını istemiyor gibi göründüğünü, bu sebeple Rusya'nın alternatif yollar aradığını belirtti. Türkiye'nin bu anlamda stratejik bir rol oynayabileceğini ifade etti.

ABD SEÇİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: BIDEN'I TERCİH EDİYORUM

Putin, ABD iç siyasetindeki gelişmeler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.. Geçmişte ABD Başkanı Joe Biden'ı desteklediğini ve onu daha öngörülebilir bir lider olarak gördüğünü belirten Putin, son gelişmelerle beraber ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu. Biden’ın “eski tarz bir siyasetçi” olarak daha önce kendisi için tercih edilebilir olduğunu ifade eden Putin, Trump yerine Biden'ı tercih ettiğini çünkü onun daha öngörülebilir bir lider olduğunu söyledi.