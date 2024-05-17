Putin'den Batı ülkelerine sert sözler. 'Ciyak ciyak bağırıyorlar...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı Çin ziyaretinde gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın, Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerine katılmaya hazır olduğunu fakat İsviçre’de yapılan konferansa davet edilmediğini belirtti.

"Bizi davet etmiyorlar. Dahası.... bizi orada görmediklerini söylüyorlar. Bizi görmüyorlarsa, görmesinler; kendileri bilir..." açıklamasında bulunan Putin, Ukrayna'nın, Rusya'yı "stratejik bir yenilgiye uğratmakta başarısız olduğunu gördüğünü" iletti.

Putin, "Şimdi bunun işe yaramadığını görüyorlar, sonuna kadar savaşmak belki işe yarayacak, ama Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak için işe yaramıyor, bunu görüyorlar. Ama şimdi 'acil bir konferans yapalım' diye ciyak ciyak bağırıyorlar" ifadesini kaydetti ve Rus ordusunun, Harkov'u, ele geçirmek gibi bir planı olmadığını söyledi.

Rus ordusunun Harkov bölgesinde süren çatışmalarda günlük kazanımlar elde ettiğini vurguladı ve "Bir nevi değil, ama (başarılar) elde ediyorlar. Her gün kesinlikle plana göre hareket ediyorlar" dedi.

Basın toplantısında kendisine yöneltilen "Fransız askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının savaşın başlaması anlamına gelip gelmeyeceği" şeklindeki soruya cevap veren Putin, Fransız askerlerinin Ukrayna'da bulunup bulunmayacağını anlamak ve ardından olası seçenekleri değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Putin, "Ben Fransa Cumhurbaşkanı değilim, karar vermiyorum.” ifadesini kullandı ve “Önce şu sorunuzun cevabını alacaksınız: askerler orada olacak mı olmayacak mı? Ardından da bu adımın sonuçlarına ilişkin seçenekleri değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.