Putin'den dengeleri değiştirecek emir! Ateşkes beklenirken...

Putin, Ukrayna sınırında bir "tampon bölge" kurulması yönünde emir verdi. Bu kararla birlikte, sınır hattında güvenliği artırmaya yönelik yeni bir adım atılmış oldu.

KURSK BÖLGESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra tamamen geri alınan Kursk bölgesini ziyaret etmişti.

Kurçatov şehrinde Kursk bölgesindeki şehirlerin belediye başkanlarıyla toplantı da yapan Putin, inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2'yi de gezmişti.

RUS ORDUSU KISA SÜREDE ELE GEÇİRMİŞTİ

Ukrayna ordusu, Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine 6 Ağustos 2024'te girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Ukrayna ordusu, Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını ve Ukrayna ordusunun bölgede mağlup edildiğini bildirmişti.