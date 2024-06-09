Putin’den dikkat çeken nükleer silah açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılının şubat ayında Ukrayna'ya asker gönderme emrini verdiğinden beri pek çok defa, Rusya’nın kendisini korumak için nükleer silah kullanabileceğini belirtmişti.

Putin, Cuma günü gerçekleştirilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda moderatör Sergey Karaganov'un, Rusya’nın Ukrayna'da nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin sorusuna bu tür silahları kullanmak için gerekli bir şart görmediğini iletti.

“BÖYLE BİR İHTİYAÇ YOK”

Yaptığı konuşmada, "(Nükleer silahların) İstisnai bir durumda, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit durumunda kullanılması mümkündür. Böyle bir durumun ortaya çıktığını düşünmüyorum. Böyle bir ihtiyaç da yok" açıklamasında bulunan Putin, konuşmasının devamında Rusya'nın nükleer doktrininde, nükleer silahların hangi koşullarda kullanılabileceğine ilişkin değişikliklerin yapılabileceğini söyledi.