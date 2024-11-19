Putin'den nükleer silah onayı: Ülkesine yönelik saldırı olursa düğmeye basacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rusya’nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya’ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

Putin, 25 Eylül’de Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, modern askeri-politik durumun değiştiğine vurgu yaparak “Durumun gelişimini tahmin etmek ve buna göre stratejik planlama belgesi hükümlerinin güncel gerçeklere uyarlanması önemli.” demişti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA UZUB MENZİLLİ SİLAH İZNİ

Öte yandan, ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna’ya izin verdiği yönündeki haberler 17 Kasım'da ABD medyasında yer almıştı.

New York Times gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre ABD, Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etmişti.

Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde Rusya'nın içlerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı gelen haberler arasındaydı.

Saldırılarda 300 kilometre menzilli ATACMS roketlerinin kullanılacağı ifade ediliyor.

"KUZEY KORE ASKERLERİ, BİDEN'IN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Görevi 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek Biden, Kiev yönetiminin uzun menzilli füze kullanma taleplerini aylardır reddediyordu.

Moskova'nın Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesi ve Ukrayna'ya yönelik yoğun füze saldırısının Biden'ın fikrini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

PUTİN UYARIDA BULUNMUŞTU

Putin ise Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının, savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (ABD'nin) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.