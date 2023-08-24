Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı

Rusya lideri Putin, uçak kazası sonrası hayatını kaybeden Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi.

Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 kişinin öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Prigojin'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

Putin, mesajında "Prigojin'i 1990'lı yıllardan beri tanıyordum. Yetenekli bir iş insanıydı. Soruşturmanın sonuçlarına bakacağız, bu zaman alacak." ifadelerine yer verdi.

PRİGOJİN'İN ÖLÜMÜNDE SUİKAST ŞÜPHESİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde bir özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in de bulunduğunu aktarmıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın, Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran günü Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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