Putin’den sürpriz hamle: Zelenski ile görüşmeye gelmeyecek

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yarın İstanbul’da yapılması planlanan barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, dikkatler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katılım durumuna çevrildi.

T24’ten Buse Söğütlü’ye bilgi veren Rus diplomatik kaynaklar, Putin’in büyük olasılıkla İstanbul’a gelmeyeceğini ve şu ana kadar bu yönde herhangi bir hazırlık yapılmadığını bildirdi. Geçtiğimiz cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Putin, “Kiev rejimiyle 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da doğrudan görüşmelere devam etmeyi öneriyoruz” demişti. Zelenski ise pazar akşamı yaptığı bir konuşmada, İstanbul’a gelerek Putin ile görüşmeyi beklediğini ifade etmişti.

PUTİN’İN KATILIMI BEKLENMİYOR

Şubat 2022’den bu yana süren ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci görev dönemine başlamasıyla barış anlaşması çabalarının hız kazandığı Rusya-Ukrayna savaşında, İstanbul’daki görüşmeler kritik bir eşik olarak görülüyor. Ancak Putin’in yarınki toplantıya katılıp katılmayacağı hâlâ netlik kazanmadı. T24’e konuşan Rus diplomatik kaynaklar, Putin’in İstanbul’a gelme ihtimalinin düşük olduğunu ve Rus tarafında bu yönde bir hazırlık olmadığını vurguladı.

RUS HEYETİNDE KİMLER YER ALACAK?

Rus kaynaklara göre, Ukrayna ile müzakereler için İstanbul’a gelecek Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’un bulunması planlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Rus heyetinin 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da olacağını ve Ukrayna tarafıyla görüşmek için hazır bekleyeceğini belirtmişti. Peskov, “Biz sadece Devlet Başkanı Vladimir Putin’in perşembe günü İstanbul’da heyetler arası müzakereler yapılmasını öneren açıklamalarını değerlendiriyoruz. Heyetimiz orada olacak ve Ukrayna tarafını bekleyecek” dedi. Kremlin, heyet üyelerinin isimlerinin Putin’in uygun gördüğü bir zamanda açıklanacağını da ekledi.

ZELENSKİ’NİN ROTASI ÖNCE ANKARA SONRA İSTANBUL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, perşembe günü önce Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini, ardından Putin’in İstanbul’a gelmesi durumunda görüşmeler için İstanbul’a geçeceğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre, Zelenski’nin Putin dışında herhangi bir Rus heyetiyle görüşmesi beklenmiyor.

ABD’DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde önemli bir rol üstlenen Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul’daki toplantıda üst düzey temsilcilerle yer alacak. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’da yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun görüşmelere katılmak üzere İstanbul’da olacağını açıkladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un da İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

NATO TOPLANTISI ANTALYA’DA

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de katılımıyla, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müttefik ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey NATO yetkililerinin bir araya geleceği NATO Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün Antalya’da başladı. Rubio, bu toplantıya katılmak üzere Antalya’da bulunuyor. Putin’in İstanbul’daki görüşme çağrısı, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’ndan yalnızca günler önce yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor.