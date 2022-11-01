﻿Putin’den ‘tahıl koridoru’ açıklaması: Durdurmadık, ara verdiğimizi söylüyoruz

Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soçi’deki üçlü zirve sonucunda bazı konularda anlaşma sağlanmadığına işaret eden Putin, "Basının ve kamuoyunun, anlaşma sağlanamayan konulara odaklanmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Sakince ve özel bir şekilde anlaşma sağlamalıyız. Her iki taraf için de hassas konular ve ortaklarımızın onayı olmadan bu konulara ışık tutmaya hakkım olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında olası bir barış anlaşmasıyla ilgili sürece ilişkin konuşmak için erken olduğunu anlatan Putin, "İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi en önemli konu. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride ön anlaşmalar olmasa da bu anlaşmaların sağlanabileceği ön koşullar bulunuyor" dedi.

''ARA VERDİĞİMİZİ SÖYLÜYORUZ''

Rusya’nın, askıya aldığı Ukrayna tahıl çıkışını sağlayan anlaşma kapsamında gönderilen tahılların yoksul ülkelere gitmediğini belirten Putin, "Ancak askıya alınmasının ana sebebi bu değil. Sebebi, Ukrayna tarafından Rusya'nın Karadeniz'deki filosunun gemilerine karşı başarısız da olsa başlatılan saldırıdır. Hem su altındaki hem de havadaki insansız araçlar, Ukrayna tahılının taşındığı koridoru kısmen kullandılar" diye konuştu.

Putin, söz konusu durumun Rus savaş gemileri ve sivil gemilere yönelik tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "Tahıl anlaşmasına katılımımızı durdurduğumuzu söylemiyoruz, hayır. Ara verdiğimizi söylüyoruz. Birleşmiş Milletler bu anlaşmanın taraflarından. Ukrayna ile çalışsınlar ve Ukrayna, sivil gemilere veya Rus tedarik gemilerine herhangi bir tehdit yaratmayacağını garanti etmelidir" dedi. (AA)