Putin'den tedirgin edici açıklama 'O ülkeleri vurmak bizim hakkımız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'nın Dnipro kentindeki Pivdenmash tesisini nükleer olmayan hipersonik balistik füzeyle vurduğunu açıkladı. Putin, Ukrayna'nın kullandığı silahları tahsis eden devletleri, Rusya'nın vurma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Kiev yönetimi ABD ve İngiliz-Fransız yapımı füzelerle saldırı düzenledi. Moskova, tarihi adımında Ukrayna'ya kıtalar arası balistik füze fırlattı.

PUTİN'DEN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın kullandığı silahları tahsis eden devletleri, Rusya'nın vurma hakkına sahip olduğunu dile getirerek Ukrayna'daki çatışmanın artık 'küresel karakter' unsurları içerdiğini söyledi.

KÜRESEL BİR BOYUT KAZANDI

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği balistik füze saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa seslendi. Putin, “Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam eden ABD ve NATO müttefikleri, daha önce Rusya Federasyonu topraklarında uzun menzilli stratejik silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıklamışlardı. Daha önce de vurguladığımız gibi Batılıların kışkırtmalarıyla başlayan Ukrayna’daki çatışma küresel bir nitelik kazandı” dedi.

İLK KEZ KITALAR ARASI FÜZE KULLANDI

Ukrayna’nın ABD ve İngiliz füzeleri ile Rus topraklarına saldırılarının hedefine ulaşamayacağını vurgulayan Putin, “Uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılması bu silahların üretildiği ülkelerin uzmanları olmadan mümkün değildir. Bu bilinen bir gerçektir” diye konuştu.

Ukrayna’nın Batı yapımı füzelerle Rus topraklarına saldırı düzenlemesinin ardından kendilerinin de Oreşnik füzelerle karşılık verdiğini dile getiren Putin, “Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu. Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD’nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır” dedi.

“MODERN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ OREŞNİK FÜZELERİNİ ENGELLEYEMİYOR”

Konuşmasında Rus füze sistemlerinden övgüyle bahseden Putin, “Şu anda Rus Oreşnik füzelerine karşı koymanın bir yolu yok. Modern hava savunma sistemleri Oreşnik füzelerini engelleyemiyor, bu füzeler hedeflerine 10 Mach hızla saldırıyor, bu saniyede 2 buçuk, 3 kilometre demektir” dedi.

“ABD TÜM DÜNYAYI KÜRESEL BİR ÇATIŞMAYA DOĞRU İTİYOR”

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın ABD yapımı silahları Rus topraklarına düzenlediği saldırılarda kullanmasına dair verdiği izni değinen Putin şöyle konuştu:

ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor. ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak feshederek hata yaptığına inanıyoruz

Rus topraklarına füze saldırılarının devam etmesi durumunda aynı şekilde karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, “Saldırgan eylemlerin tırmanması durumunda biz de kararlı ve mütekabiliyet esasına dayanan bir karşılık vereceğiz. Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerinin bunu ciddi bir şekilde düşünmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Ukrayna’da operasyonlarına devam edeceklerini belirten Putin, “Rusya askeri birlikleri, çatışma hattının tamamında başarılı bir şekilde ilerliyor ve Özel Askeri Operasyon kapsamındaki tüm görevler yerine getirilecek” dedi.