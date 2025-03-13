Putin'den üniformalı mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Valery Gerasimov ile birlikte Kursk Muharebe Grubu'nun komuta merkezini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı VladimirPutin, Ukrayna saldırısından bu yana Kursk Bölgesini ilk kez ziyaret etti. Kremlin'den yapılan videolu paylaşıma göre, Ukrayna'nın 6 Ağustos 2024'te sınırdan girmesinden sonra bölgeye ilk kez ziyarette bulunan Putin, askeri kamuflajıyla komuta merkezine geldi. Putin, bölgedeki durumla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan bilgi aldı.

Gerasimov, Ukrayna ordusunun geçen yıl ağustos ayında girdiği Kursk bölgesindeki alanın yüzde 86'sına tekabül eden 1100 kilometrekareden fazla kısmının "kurtarıldığını" belirtti. Son 5 günde 24 yerleşim yeri ve 259 kilometrekarelik alanın geri alındığını belirten Gerasimov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki kayıplarının 67 bin askeri aştığı bilgisini verdi. Gerasimov ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna birliklerine karşı operasyonlarını sürdürdüğünü dile getirdi.