Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında yaralanan askerler için ödenen tazminat miktarlarında ciddi bir indirime gitti. Bu kapsamda, ağır yaralanan askerlere 3 milyon ruble (yaklaşık 28.880 euro), hafif yaralanan askerlere ise 100.000 ila 1 milyon ruble arasında tazminat verileceği bildirildi. Daha önce tüm yaralı askerler, yaralanmanın şiddetinden bağımsız olarak, sabit 3 milyon ruble tazminat alabiliyordu. Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte, tazminatlar yaralanma derecesine göre farklılık gösterecek. Bu değişiklik, özellikle Ukrayna ile süren savaşta ölen ve yaralanan askerlerin sayısının artmasıyla Kremlin’in artan mali yükü azaltma çabasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yüksek Kayıp Sayıları Karşısında Kremlin’in Tepkisi

Batılı istihbarat raporlarına göre, yalnızca Eylül ayına kadar Rusya’nın yaklaşık 400.000 askeri yaralanırken, savaşta ölen Rus asker sayısının 70.000'i aştığı tahmin ediliyor. Aileler, savaşta hayatını kaybeden askerler için 5 milyon ruble tazminat alma hakkına sahipken, bu ödeme, son düzenlemeden etkilenmeyecek. Ancak, yeni düzenlemeler yaralanan askerlerin alacağı tazminat miktarını önemli ölçüde düşürecek. En hafif yaralanmalarda, askerler 100.000 ruble gibi düşük bir ödeme alacak; bu miktar, önceki standart ödemelerin yaklaşık otuzda biri düzeyinde.

Donbass’taki Kaybın Ardından Yeni Stratejiler

Ukrayna’daki savaşın getirdiği mali ve askeri kayıplar, Rusya’nın stratejilerini ve iç politika önceliklerini değiştirmesine yol açıyor. Donbass bölgesindeki son operasyonlarda arazi kazançları elde edilmiş olsa da, bu başarılar yoğun insan ve ekipman kayıpları pahasına sağlandı. Öte yandan, Rusya’nın kuzeydeki Kursk bölgesinde Ukrayna güçlerinin işgali altındaki alanları geri almak için Kuzey Kore askerlerinin desteğiyle geniş çaplı bir saldırı planladığı iddia ediliyor. Bu kapsamda, savaşın getirdiği maliyetlerin artmasıyla beraber, Kremlin’in bu tür tazminat kesintileriyle bütçede bir denge sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.

Askerler İçin Artan Zorluklar

Yeni düzenlemeyle birlikte, askerlere verilecek tazminatların miktarı askeri hastanelerde görevli doktorların yaralanma derecesine dair yapacakları değerlendirmelere göre belirlenecek. Rus askeri yetkililer, bu düzenlemeyi adaletin sağlanması olarak sunarken, analistler bu değişikliğin, tazminat alma sürecini zorlaştıracağını ve alınacak miktarların daha da düşebileceğini öngörüyor. Bu durumda, askerlerin aldığı yaralanma derecesine göre tazminat ödemelerinde ciddi kesintilere gidilmiş olacak.