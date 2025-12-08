Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 5 Aralık 2024 tarihli kararın süresi 1 Nisan 2026’ya uzatıldı.

Kararnameye göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin sürecek.

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını belirten kararnameyi 1 Nisan 2022’de yürürlüğe sokmuştu.

Ekonomim'in haberine göre, Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek için Gazprombank'a 21 Kasım 2024’te yaptırım uygulamaya başlamıştı. Putin de 2024’te ödemelerin diğer bankalarla yapılabilmesine izin vermişti.