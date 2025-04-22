Putin’den Zelenskiy’e görüşme sinyali: Barış mümkün mü?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Putin’den Zelenskiy’e görüşme sinyali: Barış mümkün mü?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi

Putin, 2022’de Ukrayna’ya yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Zelenskiy ile doğrudan görüşme olasılığına açık kapı bıraktı. Rus devlet kanalına verdiği röportajda, Rusya’nın barış çabalarına pozitif yaklaştığını vurguladı ve “Kiev rejimi temsilcilerinin de aynı yaklaşımı paylaşmasını umuyoruz.” ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin’in bu sözlerinin, özellikle sivil hedeflerin vurulmaması konusunda Ukrayna ile doğrudan görüşmeye hazır olduğu anlamına geldiğini açıkladı. Peskov, Putin’in iki tarafın da bu konuyu müzakere edebileceğini ve Ukrayna ile görüşmelere açık olduğunu kastettiğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında, Şubat 2022’den bu yana doğrudan iletişim kurulmamıştı.

Zelenskiy ise bir video mesajında, “Moskova’dan net bir yanıt bekliyoruz.” diyerek yanıt verdi.

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