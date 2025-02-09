Putin'e 'aptal' diyen Rus müzisyen 10. kattan düşerek öldü

Rusya, ünlü müzisyen Vadim Stroykin’in baskın sırasında ölümüyle sarsıldı. Sanatçının, St. Petersburg’daki evinde polis tarafından düzenlenen baskın esnasında 10. kattan düştüğü açıklandı. Şüpheli ölüm nedeni ile soruşturma açıldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Stroykin’in Ukrayna ordusuna maddi destek sağladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Baskının bu kapsamda düzenlendiği, ancak ünlü müzisyenin nasıl düştüğüne dair net bir açıklama yapılmadığı söylendi.

PUTİN'E APTAL DEMİŞTİ

Vadim Stroykin, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarına sert eleştiriler yönelten isimlerden biri olarak biliniyordu. 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda, Putin için “Bu aptal, hem kendi halkına hem de kardeş millete savaş ilan etti” ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı bir diğer açıklamasında ise, “Onun ölmesini istemiyorum, yargılanmasını ve hapse atılmasını görmek istiyorum” diyerek Rus lider hakkındaki sert çıkışlarını sürdürmüştü.