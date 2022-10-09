Putin’e en anlamlı doğum günü hediyesi. Hediyeyi gören Putin’in gözleri yaşardı

Ukrayna’yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 70. Yaşını kutluyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'in doğum günümü bir telgraf ile kutlarken Erdoğan'ın yanı sıra Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Putin'i telefon görüşmesi yaparak kutladı.

KARPUZ VE KAVUNDAN PİRAMİT HEDİYE ETTİ

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Putin'in doğum gününü gayriresmi BDT zirvesinin yapıldığı St.Petersburg'daki Konstantinovskiy Sarayı'nın bahçesinde düzenlettiği kavun ve karpuz piramidi ile kutladı. Bahçede kavun ve karpuz piramitlerinin yanında çeşitli meyvelerin de yer aldığı görüldü.