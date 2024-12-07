Putin'in açıklaması Avrupa'yı ayağa kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Aralık'ta Minsk'te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısında, yeni nesil Oreshnik füze sistemlerinin Belarus’a konuşlandırılacağını açıkladı. Putin, bu sistemlerin Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri ile eş zamanlı olarak devreye alınacağını belirtti.

Belarus’taki füze konuşlandırma planı, 2025’in ikinci yarısında hayata geçirilecek. Oreshnik sistemlerinin yerleştirilmesi, Rusya ve Belarus arasındaki askeri iş birliğinin derinleştiğini gözler önüne seriyor. Bu hamle, Rusya’nın Doğu Avrupa’daki askeri varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ORESHNİK FÜZE SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Putin, Oreshnik sistemlerinin yüksek hassasiyetli, uzun menzilli ve gelişmiş savunma sistemlerini delme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. Füze sisteminin teknik detayları gizli tutulsa da, bu teknolojinin Rusya’nın nükleer caydırıcılık kapasitesini artırmak üzere tasarlandığı biliniyor.

Oreshnik sistemi, 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnipro kentine yapılan bir saldırıda ilk kez kullanılmıştı. Kremlin, bu saldırının, Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS ve İngiltere’den temin ettiği Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırılara bir yanıt olduğunu belirtmişti.

RUSYA-BELARUS ASKERİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Belarus, Rusya’nın NATO’ya karşı stratejik hamlelerinde önemli bir rol oynuyor. Ülkenin Polonya, Litvanya, Letonya gibi NATO üyesi ülkelerle olan sınırları, Rusya’nın füze sistemlerini bu bölgeye konuşlandırmasını kritik hale getiriyor.

Rusya ve Belarus, yalnızca füze konuşlandırma değil, hava savunma sistemleri entegrasyonu ve ortak askeri tatbikatlarla da iş birliğini sürdürüyor. Uzmanlar, bu iş birliğinin, iki ülkenin Birlik Devleti anlaşması çerçevesinde tam anlamıyla bir siyasi-askeri birliğe dönüşebileceğini öngörüyor.

BELARUS İÇİN STRATEJİK GÜVENCE

Belarus için Rusya ile ittifak, özellikle Batı ile yaşanan gerilimlerin ardından güvenlik politikasının temel taşını oluşturuyor. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, rejiminin istikrarını sağlamak için Rusya’nın siyasi ve askeri desteğine uzun süredir bağımlı.

Rusya’nın yeni füze sistemlerini Belarus’a konuşlandırma kararı, NATO sınırlarına yakın bir bölgede gerilimi artırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu durum, bölgedeki askeri dengelerin daha da hassas bir hale gelmesine neden olabilir.