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Putin’in en yakınındaki generalden çırılçıplak dans

Rus Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Matovnikov'un çıplak videosu internete sızdı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:38
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Putin’in en yakınındaki general Aleksandr Matovnikov’dan çırılçıplak dans

Putin’in en yakınındaki generalden çırılçıplak dans
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Rus Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Matovnikov'un, müzik eşliğinde çıplak dans ettiğini gösteren sıra dışı bir video internete sızdırıldı.

57 yaşındaki Matovnikov'un 44 saniye süren dans görüntüleri Ukrayna medyası tarafından ele geçirildi.

Matovnikov'un, Rus Hava Kuvvetleri'nin Belarus'taki uçaklarını korumakla görevlendirildiği iddia ediliyor.

Görüntüler, sürgündeki Belaruslu siyasi figürlerin, A-50 tipi gözlem ve komuta uçağına yapılan saldırının sorumluluğunu üstlenmesinden saatler sonra ortaya çıktı.

Uçağın daha önce de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında, özellikle de hipersonik füzeler taşıyan Rus MiG savaş uçakları tarafından hedef belirlemek için kullanıldığı konuşuluyor.

Matovnikov 2018'den 2020'ye kadar Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kafkasya Başkanlık Tam Yetkili Elçisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi üyesiydi.

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