Putin’in İstanbul çağrısına Zelenski’den ilk yanıt: 12 Mayıs’ı bekliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, gece yarısında yaptığı açıklamada Ukrayna konusunda önemli mesajlar verdi. Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz görüşmelerin başlaması için çağrı yaptı. Putin, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ’DEN İLK YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.



Zelenski, X hesabından İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir” dedi.



Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından, 12 Mayıs’tan itibaren - tam, kalıcı ve güvenilir - bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır.”