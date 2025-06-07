Putin’ın kızı savaş karşıtı sanatıyla gündemde

Fransa’nın başkenti Paris’te iki farklı sanat galerisinde yönetici olarak görev yapan Elizaveta Krivonogikh’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in evlilik dışı kızı olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. Krivonogikh’in Studio Albatros ve L Galerie adlı çağdaş sanat galerilerinde “Elizaveta Rudnova” adıyla çalıştığı, savaş karşıtı sanat projelerinde aktif rol aldığı belirtiliyor.

Bu bilgiyi kamuoyuna duyuran, Rusya’dan 2022 yılında kaçarak Fransa’ya yerleşen yazar ve sanatçı Nastya Rodionova oldu. Rodionova, Moscow Times gazetesine yaptığı açıklamada, Elizaveta’nın her iki galeride de yönetici pozisyonunda bulunduğunu ve burada hem Rus hem de Ukraynalı sanatçıların savaş karşıtı eserlerine yer verildiğini ifade etti.

Rodionova, genç kadının çalışmalarının “ahlaki bir ikilem” yarattığını belirterek, “Rejimin yakınları, onun kurbanlarıyla aynı projelerde yer aldığında bu çatışmalı bir duruma dönüşür” ifadelerini kullandı. Ancak Elizaveta'nın kimliğine dair kesinleşmiş bir resmi açıklama bulunmuyor.

Krivonogikh hakkında ilk kez üç yıl önce, Rus araştırmacı gazeteciler tarafından yayımlanan bir dosyada bilgi verilmişti. Belgelerde, Putin’in eski temizlikçisi Svetlana Krivonogikh’ten dünyaya gelen Elizaveta’nın, Luiza Rozowa ve Elizaveta Rudnova isimlerini kullandığı yer alıyordu. Resmi kaynaklar Elizaveta’nın Putin’le biyolojik bağını doğrulamazken, iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Rodionova, Facebook paylaşımında “Çocuklar, ebeveynlerinin suçlarından sorumlu tutulmamalıdır” diyerek masumiyet karinesine vurgu yaptı.

Galerilerin bağlı olduğu L Association ise Elizaveta Rudnova’nın ekiplerinde yer aldığını doğruladı. Paris’teki bu faaliyetler, Ukrayna-Rusya savaşına dair sanatsal direnişin farklı boyutlarını da gözler önüne seriyor.