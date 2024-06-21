Putin’in Kuzey Kore ziyaretinde kriz. Rus bakanlar salondan dışarı çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Putin’in Kuzey Kore ziyaretinde kriz. Rus bakanlar salondan dışarı çıkarıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 24 yılın ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirmesi bütün dünyada gündem yaratmıştı. Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un görüşeceği salondan Rus yetkililerinin çıkarılması diplomatik bir kriz yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne gitmiş ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile askeri ortaklık anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, “Batı’ya karşı ittifak” olarak anlaşılırken Pyongyang’dan gelen görüntüler, söz konusu ziyarette yaşanan gergin dakikaları gün yüzüne çıkardı.

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RUS BAKANLAR SALONDAN ÇIKARTILDI

Kuzey Kore devlet televizyonu, aralarında Savunma Bakanı Andrey Belousov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve birçok üst düzey Rus yetkilinin olduğu heyetin salona girdiği görüntüleri paylaştı. Heyet salondaki yerini aldıktan sonra Kuzey Koreli yetkililer içeriye girerek “Durun” diyor ve Ruslardan odadan çıkmalarını talep etti.

Sıkı protokol kurallarıyla bilinen Kuzey Koreli yetkiler, odaya önce liderleri Kim Jong-un’un gireceğini, daha sonra ise Rus yetkililerinin davet edileceğini belirtiyor. “Saygıdeğer misafirler, lütfen” lobiye gidin” ifadesini kaydeden bir Kuzey Koreli yetkiliye Rus heyetinden bir kişi tepki göstererek “Neden? Artık odaya girdik. Bunu daha önce söylemeliydiniz” ifadesini kaydediyor.

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