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Rusya’yı karıştıran canlı yayın: Putin’in sağ kolunun oğlunu askeri yetkili gibi arayıp orduya çağırdılar

Dünya, Putin'in Rusya'da ilan ettiği kısmi seferberliğine kilitlenirken, Rus gazeteciler canlı yayında Kremlin Sözcüsü Peskov'un oğlunu askeri yetkili gibi arayıp seferberliğe katılması için askere çağırdı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 00:50
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Putin’in sağ kolunun oğlunu askeri yetkili gibi arayıp orduya çağırdılar! Rusya’yı karıştıran canlı yayın

Rusya’yı karıştıran canlı yayın: Putin’in sağ kolunun oğlunu askeri yetkili gibi arayıp orduya çağırdılar
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Ukrayna'nın savaşın başından beri kaybettiği bölgeleri geri almaya başlaması ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Putin'in kararı sonrası birçok kentte insanlar sokağa çıkarak, protesto gösterileri başlattı. Karara karşı çıkan çok sayıda Rus vatandaşı da ülkeyi terk ediyor.

Karar sonrası bir Rus YouTube kanalında canlı yayında yaşanan diyalog, ülkedeki son durumu gözler önüne serdi. Rus gazeteciler, canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un seferberliğe gitmesi gereken oğlunu aradı.

Askeri yetkili gibi konuşan gazeteciler Peskov'un oğlunu askere çağırdı. Bunun üzerine Peskov'un oğlu kendisinin "Bay Peskov" olduğunu ve bu konuyu başka yollarla çözeceğini söyledi.

Gazeteciler ile Peskov'un oğlunun arasında geçen diyalog şu şekilde:

" - Burası askeri komiserlik. Yarın sabah 10'da seferber olmak için rapor vereceksin.

- Benim adım Peskov. Eğer anlamadıysan, bu konuyu farklı bir düzeyde ele alacağım…

- Peki, seni gönüllü olarak yazabilir miyiz?

- Kesinlikle hayır!"

Söz konusu canlı yayınları tanınmış Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny de resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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