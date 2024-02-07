Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

Kaynak: Haber Merkezi
Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi
Rusya lideri Putin, iki ülkenin 'seçim takvimi' sebebiyle Türkiye ziyaretini erteledi. Ziyaretin nisan sonu ya da mayıs başında gerçekleşeceği belirtildi.

Pazartesi günü Türkiye'ye gelmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi sebebiyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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SEÇİMDEN SONRA

Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaretinin nisan ayı sonu ya da mayıs ayı başında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İLK NATO ÜLKESİ OLACAKTI

Putin Türkiye’yi ziyaret etmiş olsaydı, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla patlak veren savaştan sonra Putin’in ziyaret edeceği ilk Batı ve NATO ülkesi olacaktı.

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