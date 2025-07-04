Putin'le görüşen Trump: Bir ilerleme kaydedemedim

ABD BaşkanıDonald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Perşembe günü bir telefon gürüşmesi gerçekleştirdi. Donald Trump, Iowa Eyalet Fuar Alanı'nda düzenlenen "America 250" mitinginden ayrılmadan önce yapılan telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklam yaptı. Putin ile oldukça uzun bir telefon görüşmesi yaptıklarını dile getiren Trump, "Bir telefon görüşmesi yaptık, oldukça uzun bir görüşmeydi, İran da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk. Ayrıca Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk."ifadesini kullandı

Trump, Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için olası bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı sorulduğunda, "Hayır, bugün onunla herhangi bir ilerleme kaydedemedim" dedi.

Kremlin Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Putin’in, Trump'a Rusya'nın Ukrayna savaş hedeflerinden 'geri adım atmayacağı' mesaj verdiği belirtildi

Donald Trump, ayrıca Gazze’ye ilişkin sorulan soruya ise Gazzelilerin cehennemi yaşadığını belirterek,"Gazze halkının güvende olmasını istiyorum" cevabını verdi.