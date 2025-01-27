PZU'da deprem: Üst düzey yönetici görevinden alındı

Polonya’nın en büyük finansal kuruluşu ve Orta-Doğu Avrupa’nın lider sigorta şirketi PZU’da önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Nisan 2024’ten bu yana PZU’nun CEO’su olarak görev yapan Artur Olech, şirketin denetim kurulu tarafından görevden alındı. Karar, pazartesi günü alındı ve aynı gün yürürlüğe girdi. Yerine, daha önce PZU’da CEO olarak görev yapmış olan Andrzej Klesyk geçici başkan olarak atandı.

GÖREVDEN ALMA KARARININ DETAYLARI

Polonya basınında yer alan bilgilere göre, görevden alma kararının kesin nedenleri açıklanmadı. Ancak, yönetim değişikliğinin PZU’nun gelecekteki stratejilerine yönelik ciddi bir dönüşümün parçası olabileceği öne sürülüyor. Artur Olech’in görev süresinin belirsizliklerle dolu olduğuna daha önce de dikkat çeken medya kuruluşları, bu değişimin uzun zamandır gündemde olduğunu belirtti.

ANDRZEJ KLESYK TEKRAR SAHNEYE ÇIKIYOR

Yeni geçici başkan Andrzej Klesyk, 2007-2015 yılları arasında PZU’nun CEO’su olarak görev yapmış, şirketin tarihindeki en önemli süreçlerden bazılarına liderlik etmişti. 2009’da, PZU’nun özelleştirilmesi sürecinde Polonya Devleti ile Eureko arasındaki milyar dolarlık tazminat anlaşmazlığını çözüme kavuşturarak şirketi önemli bir yükten kurtarmıştı. 2010 yılında PZU’nun Varşova Borsası’na açılmasını sağlayarak şirketin finansal pozisyonunu güçlendirmişti.

PZU’NUN GÜCÜ VE ÖNEMİ

PZU Grubu, PZU Życie SA, Link4 TU SA, Alior Bank SA ve Bank Pekao SA gibi önemli iştirakleriyle yaklaşık 300 milyar zloti değerinde varlık yönetiyor. 22 milyondan fazla müşteriye hizmet veren grup, sigortacılık, bankacılık ve yatırım alanında bölgesel bir lider olarak öne çıkıyor. PZU’nun yüzde 34,2’lik hissesi Polonya Devleti’nin kontrolünde bulunuyor.